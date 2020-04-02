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Экс-владелец Формулы-1 в возрасте 89 лет станет отцом

Автоспорт
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Это уже четвертый ребенок

Экс-владелец Формулы-1 в возрасте 89 лет станет отцом
Новина українською

Бывший владелец Формулы-1, почётный президент серии Берни Экклстоун в четвёртый раз станет отцом. Об этом сообщает F1-Insider.

По информации источника, 89-летний миллиардер и его 41-летняя супруга станут родителями в июле 2020 года.

У Берни Экклстоуна три дочери — младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65 лет.

В настоящее время Экклстоун вместе с женой находится в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media.

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В статье: формула-1 Берни Экклстоун
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