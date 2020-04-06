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Пилот Феррари выиграл виртуальную гонку в Австралии

Автоспорт
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Шарлю Леклеру не было равных в F1 Esports Virtual Grand Prix.

Пилот Феррари выиграл виртуальную гонку в Австралии
Новина українською

Леклер в квалификации показал второй результат, но после штрафа Кристиана Лундгарда монегаск получил возможность стартовать в гонке с первой позиции.

На старте виртуального Гран-при Леклер спокойно защитил лидерство и начал наращивать отрыв от преследователей. В итоге гонщик Феррари ни разу не допустил борьбы за свою позицию и первым завершил гонку из 29 кругов.

Следом за Леклером финишировали Кристиан Лундгард и пилот Уильямса Джордж Расселл. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон занял скромное 12-е место.

Сезон в Формуле-1 из-за пандемии коронавируса начнется не ранее 14 июня на Гран-при Канады в Монреале.

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В статье: формула-1 Феррари Шарль Леклер
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