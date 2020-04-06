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В Рейсинг Пойнт сократили зарплаты пилотам

Автоспорт
(1 голосов)

Сотрудники были отправлены в отпуск

В Рейсинг Пойнт сократили зарплаты пилотам
Новина українською

Руководство "Рейсинг Пойнт" приняло решение отправить ряд сотрудников команды в обязательный временный отпуск, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эндрю Бенсон.

Кроме того команда сообщила, что её пилоты согласились на добровольное сокращение зарплаты. О конкретных цифрах ничего неизвестно.

Это связано с пандемией коронавируса, вызвавшей перенос старта сезона Формулы-1 на неопределённый срок.

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В статье: формула-1 Рейсинг Поинт
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