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В Рейсинг Пойнт сократили зарплаты пилотам
Сотрудники были отправлены в отпуск
Руководство "Рейсинг Пойнт" приняло решение отправить ряд сотрудников команды в обязательный временный отпуск, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эндрю Бенсон.
Кроме того команда сообщила, что её пилоты согласились на добровольное сокращение зарплаты. О конкретных цифрах ничего неизвестно.
Это связано с пандемией коронавируса, вызвавшей перенос старта сезона Формулы-1 на неопределённый срок.
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