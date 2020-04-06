В Рейсинг Пойнт сократили зарплаты пилотам

Руководство "Рейсинг Пойнт" приняло решение отправить ряд сотрудников команды в обязательный временный отпуск, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эндрю Бенсон.

Кроме того команда сообщила, что её пилоты согласились на добровольное сокращение зарплаты. О конкретных цифрах ничего неизвестно.

Это связано с пандемией коронавируса, вызвавшей перенос старта сезона Формулы-1 на неопределённый срок.