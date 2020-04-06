  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макларен первой из команд Формулы-1 воспользуется господдержкой
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макларен первой из команд Формулы-1 воспользуется господдержкой

Автоспорт
(1 голосов)

Еще две команды раздумывают над этим

Макларен первой из команд Формулы-1 воспользуется господдержкой
Новина українською

Потери команд "Формулы-1" от отмены и переноса стартовых гонок сезона из-за пандемии коронавируса оцениваются в $ 30-70 миллионов. Из-за этого "Макларен" стал первым коллективом, который отправил своих сотрудников в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

"Макларен" также стал первой британской командой, воспользовавшейся поддержкой со стороны властей. Сотрудники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, получат компенсацию от государства до 2500 фунтов ($ 3078). Теперь аналогичные меры рассматривают "Хаас" и "Рейсинг Пойнт".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макларен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...