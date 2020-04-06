Макларен первой из команд Формулы-1 воспользуется господдержкой

Потери команд "Формулы-1" от отмены и переноса стартовых гонок сезона из-за пандемии коронавируса оцениваются в $ 30-70 миллионов. Из-за этого "Макларен" стал первым коллективом, который отправил своих сотрудников в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

"Макларен" также стал первой британской командой, воспользовавшейся поддержкой со стороны властей. Сотрудники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, получат компенсацию от государства до 2500 фунтов ($ 3078). Теперь аналогичные меры рассматривают "Хаас" и "Рейсинг Пойнт".