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Гран-при Канады 14 июня не состоится

Автоспорт
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Коронавирус продолжает менять расписание сезона в Формуле-1.

Гран-при Канады 14 июня не состоится
Новина українською

Из-за пандемии руководство Формулы-1 отложило или отменило гонки в Австралии, Бахрейне, Китае, Нидерландах, Баку, Монако, Испании и Вьетнаме.

Auto Motor und Sport сообщает, что гонка в Монреале, запланированная на 14 июня, также не состоится. Официальное решение Формулы-1 по переносу Гран-при Канады ожидается в ближайшее время.

Если этап в Канаде отложат, то сезон может начаться в конце июня во Франции. Судьба этого Гран-при во многом зависит от того, будет ли проведена велогонка Тур де Франс.

Что касается этапа в Австрии, то местные власти смягчили ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Это повышает шансы на проведение Гран-при, которое должно пройти 5 июля на автодроме в Шпильберге.

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В статье: формула-1 коронавирус
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