Гран-при Канады официально отложен на неопределённый срок

Гран-при Канады официально был отложен на неопределённый срок. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

"Это решение было не так легко принять. В течение последнего месяца мы поддерживали постоянную связь с Формулой-1 и представителями города Монреаль, а также региональным и федеральным правительством.

Мы приняли во внимание директивы, выпущенные должностными лицами министерства здравоохранения, и следуем рекомендациям экспертов, которые были предоставлены властями. Мы выражаем истинную благодарность тем мужчинам и женщинам, которые работают не покладая рук, чтобы сохранить наше здоровье и безопасность в эти нестабильные времена", — говорится в заявлении канадских промоутеров.

Гран-при Канады стал уже девятым этапом Формулы-1, который был перенесён из-за коронавируса. Известно, что гонка в Монако точно не состоится в 2020 году.