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Михаэль Шумахер находится в группе риска, особенно уязвимой для коронавируса

Автоспорт
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Так считает медэксперт

Михаэль Шумахер находится в группе риска, особенно уязвимой для коронавируса
Новина українською

В доме Михаэля Шумахера в Женеве (Швейцария) были предприняты дополнительные меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

"Такие пациенты, как Михаэль Шумахер, годами получавшие медицинскую помощь и контакты которых с обществом ограниченны, в значительной степени относятся к особенно уязвимой группе пациентов с высоким риском. В этот период семья Михаэля действует с особой осторожностью", — приводит слова медицинского эксперта издание Bunte.

Как сообщает Tuttosport, семья Шумахера постаралась максимально обезопасить Михаэля, приняв жёсткие меры против медицинских работников, которые ухаживают за семикратным чемпионом мира: медики вынуждены ограничить все контакты с внешним миром, подвергнув себя самоизоляции.

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В статье: Михаэль Шумахер
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