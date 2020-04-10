Михаэль Шумахер находится в группе риска, особенно уязвимой для коронавируса

В доме Михаэля Шумахера в Женеве (Швейцария) были предприняты дополнительные меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

"Такие пациенты, как Михаэль Шумахер, годами получавшие медицинскую помощь и контакты которых с обществом ограниченны, в значительной степени относятся к особенно уязвимой группе пациентов с высоким риском. В этот период семья Михаэля действует с особой осторожностью", — приводит слова медицинского эксперта издание Bunte.

Как сообщает Tuttosport, семья Шумахера постаралась максимально обезопасить Михаэля, приняв жёсткие меры против медицинских работников, которые ухаживают за семикратным чемпионом мира: медики вынуждены ограничить все контакты с внешним миром, подвергнув себя самоизоляции.