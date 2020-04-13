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Чемпионский болид Шумахера выставлен на продажу

Автоспорт
(1 голосов)

На этом болиде Михаэль одержал победу в Формуле-3

Чемпионский болид Шумахера выставлен на продажу
Новина українською

Болид Reynard 903, на котором Михаэль Шумахер в 1990 году стал победителем немецкой Формулы-3 в составе команды WTS, выставлен на продажу.

Гоночный автомобиль с двигателем Opel мощностью 185 лошадиных сил полностью готов к работе. Об этом сообщает Motorsport-Total.

1990 год стал вторым сезоном в немецкой Формуле-3 для Шумахера. Михаэль выиграл в общей сложности пять из одиннадцати гонок в том сезоне. В одной из них он боролся со своим будущим конкурентом по Формуле-1 Микой Хаккиненом.

Сколько именно стоит болид точно не известно. Продавец оглашает цену лишь по частным запросам потенциальных покупателей.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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В статье: Михаэль Шумахер
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Комментарии (1)
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til1976 (Вайкики)
13.04.2020 в 19:34
Хм, а на фото брат Михаэля - Ральф...
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