Гран-при Франции будет отложен из-за коронавируса

Накануне президент Франции Макрон в телеобращении к нации сообщил о продлении до середины июля ограничений на проведение публичных мероприятий.

Гран-при Франции должен был пройти 28 июня. Таким образом, в ближайшее время Формула-1 объявит о переносе гонки на неопределенный срок.

Французский этап Формулы-1 может стать 10-й перенесенной или отмененной гонкой в 2020 году. Ранее из-за коронавируса Формула-1 отложила Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Канады, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана, а уличная гонка в Монако отменена впервые с 1954 года.

Старт сезона в Формуле-1, вероятно, не произойдет ранее 5 июля. На этот день намечен Гран-при Австрии.