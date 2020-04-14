Отец Ферстаппена: Даниэль Риккардо получает меньше, чем мы

Отец пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен, не стал раскрывать, какую зарплату его сын получает в австрийской команде, но отметил, что эта сумма весьма внушительная.

"Я говорю вам, услуги Макса очень хорошо оплачиваются. По зарплате он второй или третий гонщик в пелотоне. Хельмут Марко очень высоко его ценит. И, безусловно, Макс — самый высокооплачиваемый пилот в созданной им системе", — приводит слова Йоса GPblog.

Также старшего Ферстаппена попросили сравнить зарплату его сына, с окладом бывшего пилота "Ред Булл" Даниэля Риккардо. После того, как австралийский гонщик заключил контракт с "Рено", пошли слухи, что французский концерн предложил ему больше денег.

"Риккардо получает меньше, чем мы", — ответил на это Йос.