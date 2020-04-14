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Формула E начала сотрудничество с ЮНИСЕФ

Автоспорт
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Будет осуществляться поддержка дистанционных образовательных программ и медработников

Формула E начала сотрудничество с ЮНИСЕФ
Новина українською

"Формула E" стала партнером Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Сотрудничество направлено на помощь детям и семьям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В частности, предполагается поддержка дистанционных образовательных программ, а также обеспечение медработников средствами защиты. "Формула E" поможет в сборе средств для ЮНИСЕФ и уже перечислила деньги в фонд.

"Сегодня мы предпринимаем решительные меры для того, чтобы защитить будущее поколение от глобальной опасности. Наше сотрудничество с ЮНИСЕФ – это начало долгого совместного пути, направленного на обеспечение здоровья, безопасности и образования детей по всему миру. Работа с ЮНИСЕФ является честью для нас – команд, производителей, пилотов и партнеров "Формулы E". Мы призываем всех беречь себя и оставаться дома", – заявил руководитель "Формулы E" Джейми Рейгл.

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В статье: формула-Е
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Источник:
ua.tribuna
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