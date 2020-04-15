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Компания Jens Munser Designs опубликовала фото Шумахера с 11-летним Феттелем

Автоспорт
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Фото было сделано в 1998 году

Компания Jens Munser Designs опубликовала фото Шумахера с 11-летним Феттелем
Новина українською

Компания Jens Munser Designs, которая специализируется на создании дизайнов гоночных шлемов, опубликовала в своём "твиттере" архивную фотографию, на которой изображены два её клиента — четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

Фото было сделано в 1998 году, когда 11-летний Феттель принимал участие в картинговом турнире — мемориале фон Трипса, который проводился на картодроме в родном городе Шумахера Керпене.

"Потрясающая фотография Себастьяна с Михаэлем. На Себе первый шлем, который мы раскрасили для него. С Михаэлем мы начали работать через пару лет", — написано под фотографией.

В подписи был ошибочно указан 1997 год, в то время как в том сезоне Формулы-1 он выступал под номером 5, а на снимке на кепку Шумахера нанесён номер 3.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель Михаэль Шумахер
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