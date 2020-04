Компания Jens Munser Designs опубликовала фото Шумахера с 11-летним Феттелем

Компания Jens Munser Designs, которая специализируется на создании дизайнов гоночных шлемов, опубликовала в своём "твиттере" архивную фотографию, на которой изображены два её клиента — четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

Фото было сделано в 1998 году, когда 11-летний Феттель принимал участие в картинговом турнире — мемориале фон Трипса, который проводился на картодроме в родном городе Шумахера Керпене.

"Потрясающая фотография Себастьяна с Михаэлем. На Себе первый шлем, который мы раскрасили для него. С Михаэлем мы начали работать через пару лет", — написано под фотографией.

Awesome photo of Sebastian with Michael in 1997.



Seb is wearing the first helmet we painted for him. We started working with Michael a couple of years later. pic.twitter.com/9A6MsWaQZ1