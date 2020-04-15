Гран-при Бельгии под угрозой срыва

Гран-при Бельгии, запланированный на последний уик-энд августа, может не состояться. Хоть до этапа остаётся ещё более четырёх месяцев, уже сейчас возникли серьёзные опасения за судьбу Гран-при. Так, правительство Бельгии объявило о продлении карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Местные власти запретили проводить массовые мероприятия до 31 августа. Таким образом, проведение этапа возможно лишь без зрителей.

"Мы ждём следующее заявление Совета национальной безопасности Бельгии. Сообщим, как только у нас появится новая информация", — говорится в сообщении организаторов.

Ранее аналогичная ситуация сложилась и с этапом Формулы-1 во Франции, который мог стать первым в сезоне. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер до середины июля. При этом начало этапа во Франции запланировано на 28 июня.