Формула-1 начала разработку нового календаря

Из-за пандемии COVID-19 сезон в Формуле-1 потерял уже 10 гонок, включая легендарный городской этап в Монако.

Владельцы гоночной серии компания Liberty Media объявила о начале работы над новым календарем сезона 2020 года.

"Мы намерены начать сезон летом. Сейчас никто не может быть уверен, когда именно ситуация улучшится, но как только это произойдет, то мы будем готовы возобновить гонки.

Формула-1 работает над обновленным календарем, в котором сроки проведения и последовательность этапов могут существенно отличаться от первоначальной версии.

Сезон завершится позднее первоначальных сроков (27-29 ноября)", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Формулы-1.