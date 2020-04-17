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Европейские этапы Формулы-1 в 2020 году могут пройти без зрителей

Автоспорт
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Зак Браун рассказал о некоторых решениях

Европейские этапы Формулы-1 в 2020 году могут пройти без зрителей
Новина українською

16 апреля руководители команд, боссы Формулы-1 и ФИА провели видеоконференцию, на которой обсудили возможные сценарии старта сезона-2020. Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун рассказал о некоторых принятых решениях.

Предполагается, что сезон стартует с Гран-при Австрии. Он пройдёт 5 июля без зрителей. Далее должны следовать две гонки на "Сильверстоуне".

"Все очень условно, британский Гран-при планируется провести в намеченную в изначальном календаре дату, но без зрителей. На самом деле, похоже, что все европейские этапы пройдут по такому сценарию", — приводит слова Брауна BBC.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене или переносе ещё девяти этапов.

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В статье: формула-1
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