Новый сезон Формулы-1 может стартовать двумя гонками в Австрии. Об этом заявил советник команды Red Bull Хельмут Марко. Его слова цитирует F1Insider:

"Кажется, мы теперь сможем провести две гонки в Австрии. В Liberty Media настаивают, что число собравшихся должно быть как можно меньше.

То есть, только телевидение и никаких других представителей прессы. Однако, гонка может пройти. Надо будет соблюдать условия социального дистанцирования и носить защитные маски. Однако, у нас есть повод для оптимизма. Гонки могут пройти 5 и 12 июля" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик поздравил всех с Пасхой.