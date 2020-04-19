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Новый сезон Формулы 1 может стартовать двумя гонками в Австрии
Возможные даты начала гонки
Новый сезон Формулы-1 может стартовать двумя гонками в Австрии. Об этом заявил советник команды Red Bull Хельмут Марко. Его слова цитирует F1Insider:
"Кажется, мы теперь сможем провести две гонки в Австрии. В Liberty Media настаивают, что число собравшихся должно быть как можно меньше.
То есть, только телевидение и никаких других представителей прессы. Однако, гонка может пройти. Надо будет соблюдать условия социального дистанцирования и носить защитные маски. Однако, у нас есть повод для оптимизма. Гонки могут пройти 5 и 12 июля" - сказал он.
Напомним, что ранее Александр Усик поздравил всех с Пасхой.
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