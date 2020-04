Пилот Феррари выиграл виртуальный Гран-при Китая

Леклер на виртуальном Гран-при Китая в Шанхае выиграл квалификацию, а в гонке после пит-стопа быстро вернулся на первую позицию и никому не позволил себя обогнать.

Позади монегаска из Феррари в виртуальной гонке финишировали Александр Албон (Ред Булл) и Чжоу Гуаньюй (Рено).

So, @Charles_Leclerc is getting pretty good at taking back-to-back wins, huh? ????



The moment he won his second #VirtualGP in China!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/E1pFlzCrjV