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В Формуле-1 могут сократить предсезонные тесты 2021 года

Автоспорт
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С таким заявлением выступил руководитель Макларена

В Формуле-1 могут сократить предсезонные тесты 2021 года
Новина українською

Руководитель "Макларена" Андреас Зайдль отметил, что в Формуле-1 рассматривают вариант с сокращением предсезонных тестов 2021 года, если сезон-2020 завершится в начале следующего года.

"Расширенный комендантский час и сокращение предсезонных тестов — это то, что мы рассматриваем в настоящий момент. Я не считаю, что проблемы будут в гоночные уик-энды. Самая большая проблема — количество дней, которые мы находимся вне дома. Поэтому, если нам в этом может помочь сокращение гоночных уик-эндов или отмена одной тестовой сессии в следующем году, то это определённо то, что стоит рассмотреть. Сейчас на эту тему идут дискуссии между командами, ФИА и руководством Формулы-1.

Думаю, что даже после долгого перерыва для нас не станет проблемой возвращение на трассу. Мы из года в год это делаем с новыми машинами после зимнего перерыва. Мы были готовы к гонке в Австралии. Нам просто нужно собрать вещи и отправится на трассу, провести два дня подготовки и мы будем полностью готовы к работе", — приводит слова Зайдля The Race.

Кроме того, Зайдль отметил, что в Формуле-1 не рассматривают концепцию «суперсезона» 2020/2021.

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В статье: формула-1
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