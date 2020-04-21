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Хэмилтон отправился на самоизоляцию на Бали

Автоспорт
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Пилот совмещает приятное с полезным

Хэмилтон отправился на самоизоляцию на Бали
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон решил переждать пандемию коронавируса на острове Бали, сообщает Bild.

По данным источника, британец решил уехать подальше от людей, чтобы минимизировать риск заражения. У Хэмилтона есть жильё в Монако и Нью-Йорке, но оно сейчас пустует.

Хэмилтон регулярно находится на связи с руководителем "Мерседеса" Тото Вольфом. Британец продолжает тренироваться на Бали, готовясь к новому сезону. Также Хэмилтон не теряет времени даром. Он начал учить французский язык.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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