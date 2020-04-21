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Хэмилтон отправился на самоизоляцию на Бали
Пилот совмещает приятное с полезным
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон решил переждать пандемию коронавируса на острове Бали, сообщает Bild.
По данным источника, британец решил уехать подальше от людей, чтобы минимизировать риск заражения. У Хэмилтона есть жильё в Монако и Нью-Йорке, но оно сейчас пустует.
Хэмилтон регулярно находится на связи с руководителем "Мерседеса" Тото Вольфом. Британец продолжает тренироваться на Бали, готовясь к новому сезону. Также Хэмилтон не теряет времени даром. Он начал учить французский язык.
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