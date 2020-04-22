Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1. Пилот заинтересован в возвращении в Феррари

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо заинтересован в возвращении в "Феррари", утверждает GPBlog со ссылкой на F1 Insider. По данным источника, испанский пилот хочет заменить в команде Себастьяна Феттеля, который пока не договорился со "Скудерией" о продлении контракта.

Ранее стало известно, что Феттель отклонил предложение "Феррари" подписать новый контракт на один год с сокращением зарплаты. По сведениям источников, "Скудерия" предложила немцу годичный контракт на сумму € 12 млн, в то время как в последние годы он получает € 36 млн за сезон. Предложение "Феррари" Феттель, по слухам, назвал "насмешкой".

Алонсо выступал за "Феррари" с 2010 по 2014 год. За это время он трижды занимал второе место в зачёте пилотов.