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В Феррари угрожают покинуть Формулу-1
Скудерии не нравится, в какую сторону двигается гоночная серия.
Глава Феррари Маттиа Бинотто выступил против сокращения лимита на бюджеты в Формуле-1, сообщает The Guardian.
Команды Формулы-1 в неофициальном порядке согласовали снижение лимита со 175 до 150 миллионов долларов. В дальнейшем планку хотят планомерно опустить до 130 миллионов в американской валюте.
"Феррари не хотела бы оказаться в положении, когда нам придется изучать другие варианты участия в гонках.
Чтобы уложиться в лимит, командам придется пойти на жесткие меры, включая и сокращение персонала. Не стоит торопиться с решениями", - сказал Бинотто.
Из-за пандемии коронавируса сезон в Формуле-1 не начнется ранее середины июля.