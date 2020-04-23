В Феррари угрожают покинуть Формулу-1

Глава Феррари Маттиа Бинотто выступил против сокращения лимита на бюджеты в Формуле-1, сообщает The Guardian.

Команды Формулы-1 в неофициальном порядке согласовали снижение лимита со 175 до 150 миллионов долларов. В дальнейшем планку хотят планомерно опустить до 130 миллионов в американской валюте.

"Феррари не хотела бы оказаться в положении, когда нам придется изучать другие варианты участия в гонках.

Чтобы уложиться в лимит, командам придется пойти на жесткие меры, включая и сокращение персонала. Не стоит торопиться с решениями", - сказал Бинотто.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Формуле-1 не начнется ранее середины июля.