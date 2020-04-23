  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Феррари угрожают покинуть Формулу-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Феррари угрожают покинуть Формулу-1

Автоспорт
(1 голосов)

Скудерии не нравится, в какую сторону двигается гоночная серия.

В Феррари угрожают покинуть Формулу-1
Новина українською

Глава Феррари Маттиа Бинотто выступил против сокращения лимита на бюджеты в Формуле-1, сообщает The Guardian.

Команды Формулы-1 в неофициальном порядке согласовали снижение лимита со 175 до 150 миллионов долларов. В дальнейшем планку хотят планомерно опустить до 130 миллионов в американской валюте.

"Феррари не хотела бы оказаться в положении, когда нам придется изучать другие варианты участия в гонках.

Чтобы уложиться в лимит, командам придется пойти на жесткие меры, включая и сокращение персонала. Не стоит торопиться с решениями", - сказал Бинотто.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Формуле-1 не начнется ранее середины июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...