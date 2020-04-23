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В Формуле-1 могут изолировать команды друг от друга

Автоспорт
(1 голосов)
В Формуле-1 могут изолировать команды друг от друга
Новина українською

В Формуле-1 может быть введена изоляция, сообщает RaceFans. В случае проведения гонок за закрытыми дверьми члены одних команд будут пересекаться только друг с другом, не контактируя с участниками других команд.

Сейчас рассматриваются различные варианты возобновления сезона в то время, когда пандемия коронавируса утихнет. Одна из основных опций — начать с проведения нескольких гонок, к которым будет привлечено минимальное число обслуживающего персонала, без зрителей. Все члены команд, которые прибудут на место гонки, будут предварительно протестированы на коронавирус COVID-19, а на месте они будут соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, что первую гонку сезона, которая должна была состояться в Мельбурне, отменили незадолго до её старта, когда в Австралии уже собрались зрители.

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