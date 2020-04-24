В Феррари опровергли слухи об уходе из Формулы-1

Накануне босс Феррари Маттиа Бинотто заявил, что в случае сокращения лимита на бюджеты итальянцы задумаются об уходе из Формулы-1.

Теперь же пресс-служба Феррари прояснила недавние слова Бинотто.

"Маттиа никогда не упоминал уход Феррари из Формулы-1. Наоборот, он сказал, что нам не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придется искать другие варианты в том случае, если бюджеты будут радикально уменьшены, что подвергло бы риску сотни рабочих мест.

Недоразумение было вызвано заголовком статьи", - сообщает Феррари.

Отметим, что на заявление Феррари уже отреагировали в Макларене. Глава команды Зак Браун сказал, что «Формула-1 выживет и без Феррари».