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СМИ: В 2020 году не состоится ни одного этапа в Формуле-1
Так считают руководители Liberty Media
Руководители Формулы-1, компания Liberty Media, сообщили, что в 2020 году возможен вариант, при котором не состоится ни одного Гран-при.
Глава Liberty Грег Маффей заявил, что организация готова к любым вариантам. Предполагается, что первые гонки 2020 года будут проходить без зрителей. В результате в Liberty Media готовы к тому, что некоторые этапы Формулы-1 не принесут никакого дохода.
"Это вызов. Как нам сделать что-то интересное для фанатов, но и сделать так, чтобы команды не обанкротились?
Рассматриваем различные варианты. Готовы к тому, что гонок не будет вовсе. Их может быть от 15 до 18. Также могут быть проведены этапы без зрителей, на которых будут присутствовать только команды", — цитирует Маффея GrandPX.