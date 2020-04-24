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СМИ: В 2020 году не состоится ни одного этапа в Формуле-1

Автоспорт
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Так считают руководители Liberty Media

СМИ: В 2020 году не состоится ни одного этапа в Формуле-1
Новина українською

Руководители Формулы-1, компания Liberty Media, сообщили, что в 2020 году возможен вариант, при котором не состоится ни одного Гран-при.

Глава Liberty Грег Маффей заявил, что организация готова к любым вариантам. Предполагается, что первые гонки 2020 года будут проходить без зрителей. В результате в Liberty Media готовы к тому, что некоторые этапы Формулы-1 не принесут никакого дохода.

"Это вызов. Как нам сделать что-то интересное для фанатов, но и сделать так, чтобы команды не обанкротились?

Рассматриваем различные варианты. Готовы к тому, что гонок не будет вовсе. Их может быть от 15 до 18. Также могут быть проведены этапы без зрителей, на которых будут присутствовать только команды", — цитирует Маффея GrandPX.

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