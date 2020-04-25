Автоспорт
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Формула-1 продолжила карантин для команд еще на 63 дней
Но с некоторыми послаблениями
Информационное издание Auto Motor und Sport сообщает, что руководство Формулы-1 и FIA договорились о продлении карантина для автомобильных команд еще на 63 дня, а для команд мотоциклов на 49.
Послабления касаются только команд до 10 человек, которым разрешается работать на базе коллективов. В этом вопросе все правила одинаковы для авто и мото-команд.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что в 2020 году не пройдет ни одного этапа Формулы.
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