Формула-1 продолжила карантин для команд еще на 63 дней

Информационное издание Auto Motor und Sport сообщает, что руководство Формулы-1 и FIA договорились о продлении карантина для автомобильных команд еще на 63 дня, а для команд мотоциклов на 49.

Послабления касаются только команд до 10 человек, которым разрешается работать на базе коллективов. В этом вопросе все правила одинаковы для авто и мото-команд.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что в 2020 году не пройдет ни одного этапа Формулы.