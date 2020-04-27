Гран-при Франции официально отменен

Организаторы Гран-при Франции на официальном уровне подтвердили, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 этап на автодроме Поль Рикар не состоится.

Organisers of the French Grand Prix call off 2020 event#F1https://t.co/p0tNJ1Nynl — Formula 1 (@F1) April 27, 2020

Ранее правительство Франции объявило о запрете проведения крупных мероприятий как минимум до середины июля. Гран-при Франции должен был пройти в конце июня.

В связи с коронавирусом ранее Формула-1 объявила об отмене или переносе 10 этапов, включая Гран-при Монако.

Ожидается, что сезон 2020 года в Формуле-1 начнется 5 июля на Гран-при Австрии.