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Гран-при Франции официально отменен

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Коронавирус отобрал у фанатов автогонок еще один этап Формулы-1.

Гран-при Франции официально отменен
Новина українською

Организаторы Гран-при Франции на официальном уровне подтвердили, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 этап на автодроме Поль Рикар не состоится.

Ранее правительство Франции объявило о запрете проведения крупных мероприятий как минимум до середины июля. Гран-при Франции должен был пройти в конце июня.

В связи с коронавирусом ранее Формула-1 объявила об отмене или переносе 10 этапов, включая Гран-при Монако.

Ожидается, что сезон 2020 года в Формуле-1 начнется 5 июля на Гран-при Австрии.

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В статье: формула-1 коронавирус
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