Сезон в Формуле-1 может начаться 5 июля

Глава Формулы-1 Чэйз Кэри после информации об отмене Гран-при Франции озвучил дальнейшие перспективы сезона 2020 года.

"Планируем начать сезон в Европе с гонок, которые будут проходить в июле и августе. Первая из них в Австрии с 3 по 5 июля.

С сентября есть планы на Азию и Северную Америку, а завершить сезон мы хотим в декабре гонками в Бахрейне и Абу-Даби.

Предварительный календарь будет опубликован при первой же возможности. Первые гонки пройдут без болельщиков. Планы могут измениться в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса", - приводит слова Кэри твиттер-аккаунт Формулы-1.

Предполагается, что сезон 2020 года в Формуле-1 будет состояться из 15-18 гонок.