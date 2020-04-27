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Сезон в MotoGP может начаться в июле

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Об этом рассказал глава компании Dorna

Сезон в MotoGP может начаться в июле
Новина українською

Кармело Эспелета, глава компании Dorna, которая является правообладателем MotoGP, считает, что серии удастся начать сезон-2020 в конце июля и завершить в ноябре.

"Наиболее благоприятный сценарий – старт сезона в конце июля. Всё зависит от ситуации в конкретной стране и возможности путешествовать между государствами. Мы можем начать сезон в Европе в конце июля или начале августа, если позволит обстановка, но хотим завершить чемпионат в ноябре. Этот вариант с каждым днём он становится более вероятным. Прямо сейчас мы рассматриваем именно его. Есть и другие варианты. Начать сезон в сентябре или даже в конце года, но это будет очень сложно", – приводит слова Эспелеты Crash.net.

Первой гонкой в календаре сезона-2020 MotoGP числится этап в Чехии, запланированный на 9 августа.

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В статье: motogp
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