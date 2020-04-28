Bild представил возможный календарь сезона в Формуле-1

Из-за пандемии коронавируса сезон в Формуле-1 начнется не ранее июля.

По информации Bild, три первых этапа в Австрии (5 и 12 июля), Великобритании (26 июля и 2 августа) и Венгрии (16 из 23 августа) будут сдвоенными.

В календаре сезона останутся гонки в Азербайджане (6 сентября), Сингапуре (20 сентября), России (27 сентября), Китае (4 октября), Японии (11 октября), Мексике (1 ноября), Бразилии (8 ноября), Вьетнаме (22 ноября), Бахрейне (6 декабря) и Абу-Даби (13 декабря).

Таким образом, сезон 2020 года будет состоять из 17 этапов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Формула-1 продолжила карантин для команд еще на 63 дней.