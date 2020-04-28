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Формула-1 попытается провести Гран-при Германии в 2020 году

Автоспорт
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Сейчас ведутся переговоры

Формула-1 попытается провести Гран-при Германии в 2020 году
Новина українською

Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Германии в нынешнем сезоне, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Изначально календарь Формулы-1 на 2020 год не предусматривал проведения этапа чемпионата мира в Германии. Но из-за отмены и переноса ряда этапов, вернули Германию в число возможных претендентов на проведение Гран-при.

По контракту с телекомпаниями Формула-1 обязана провести в нынешнем году как минимум 15 этапов, а потому боссы чемпионата изучают все варианты. По сведениям источников, Ф-1 уже обратилась к руководству Хоккенхаймринга, там в свою очередь не стали опровергать контакты с Формулой-1 и готовы к возобновлению сотрудничества.

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В статье: Гран-при Германии
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