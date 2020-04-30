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В MotoGP впервые за 71 год пропустят этап в Ассене

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Правительство Нидерландов не дает добро на проведение этапа

В MotoGP впервые за 71 год пропустят этап в Ассене
Новина українською

Руководитель MotoGP Кармело Эспелета сообщил об отмене трёх этапов серии — в Германии, Ассене и Финляндии. Этап в Ассене не появится в календаре впервые с 1949 года.

"Сегодня мы объявили об отмене трёх этапов — в Германии, Ассене и Финляндии. Причина в том, что мы обдумываем старт сезона в июле, но властям будет сложно организовать Гран-при со зрителями на трибунах, а любой из этих этапов крайне сложно провести без зрителей. Поэтому мы решили с тремя этими промоутерами не проводить этапы в этом году и не искать им новую дату.

Проблема с коронавирусом — то, с чем мы никогда не сталкивались. Власти Нидерландов запретили проведение мероприятий до конца августа, так что провести этап не представляется возможным. После этого в Ассене будет очень сложно организовать Гран-при и ещё сложнее будет провести его без зрителей", — приводит слова Эспелеты пресс-служба MotoGP.

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В статье: motogp
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