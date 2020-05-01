  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гран-при Венгрии пройдёт без зрителей
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гран-при Венгрии пройдёт без зрителей

Автоспорт
(1 голосов)

Такое заявление опубликовали организаторы соревнований

Гран-при Венгрии пройдёт без зрителей
Новина українською

Организаторы Гран-при Венгрии опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что гонка на "Хунгароринге" в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей.

"Вместе с Формулой-1 мы продолжаем работу и стараемся найти способ провести Гран-при. Однако здоровье и благополучие наших фантастических болельщиков, сотрудников и участников чемпионата были и остаются нашей главной заботой. С учётом этого, к сожалению, у нас не осталось иного выбора, кроме как согласиться на проведение этапа без зрителей.

Мы постоянно подчёркивали нашу готовность разработать самое безопасное решение, которое позволило бы нам приветствовать всю семью Формулы-1 на "Хунгароринге" в августе этого года. Но теперь очевидно, что любая гонка на нашей трассе теперь состоятся исключительно без болельщиков на трибунах", — говорится в заявлении, которое опубликовал RaceFans.

По словам промоутера гонки, "проведение мероприятия без зрителей предпочтительнее, чем полная отмена этапа".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Венгрии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...