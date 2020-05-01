Гран-при Венгрии пройдёт без зрителей

Организаторы Гран-при Венгрии опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что гонка на "Хунгароринге" в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей.

"Вместе с Формулой-1 мы продолжаем работу и стараемся найти способ провести Гран-при. Однако здоровье и благополучие наших фантастических болельщиков, сотрудников и участников чемпионата были и остаются нашей главной заботой. С учётом этого, к сожалению, у нас не осталось иного выбора, кроме как согласиться на проведение этапа без зрителей.

Мы постоянно подчёркивали нашу готовность разработать самое безопасное решение, которое позволило бы нам приветствовать всю семью Формулы-1 на "Хунгароринге" в августе этого года. Но теперь очевидно, что любая гонка на нашей трассе теперь состоятся исключительно без болельщиков на трибунах", — говорится в заявлении, которое опубликовал RaceFans.

По словам промоутера гонки, "проведение мероприятия без зрителей предпочтительнее, чем полная отмена этапа".