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Гран-при Венгрии может состояться 23 августа

Автоспорт
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Организаторы хотят перенести гонки

Гран-при Венгрии может состояться 23 августа
Новина українською

Гран-при Венгрии Формулы-1 может быть перенесён на 23 августа, сообщает GPBlog. Правительству Венгрии важно, чтобы гонка Формулы-1 прошла в 2020 году, потому что это способствует продвижению страны и города Будапешта. FOM ведёт переговоры с правительством Венгрии и ищет решение.

Напомним, организаторы Гран-при Венгрии опубликовали официальное заявление, сообщив, что гонка на "Хунгароринге" в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей. По словам промоутера гонки, "проведение мероприятия без зрителей предпочтительнее, чем полная отмена этапа".

Руководитель команды Тома Коронеля в WTCR отправил сообщение одному из аналитиков Формулы-1: "Формула-1 украла дату гонки в Венгрии". Гонка WTCR в Венгрии должна пройти 23 августа.

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В статье: Гран-при Венгрии
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