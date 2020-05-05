Феттель не получал предложения от Феррари

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ещё не получал повторного конкретного предложения от "Феррари" по новому контракту, утверждает журналист Sky Sports Крейг Слейтер.

"Сейчас обсуждается информация, что Себу готовы предоставить новый контракт с зарплатой в 10-12 миллионов евро – втрое меньше, чем по текущему соглашению. Но мне сказали, что никакого предложения Себастьяну Феттелю ещё не было. Это касается и денежного вопроса, и срока контракта. У Феттеля и "Феррари" остаются все возможные варианты", – заявил Слейтер.

Напомним, главными претендентами на место Феттеля в "Феррари" источники называли Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.