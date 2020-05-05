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Формула-1 сделала окончательное предложение командам по сокращению бюджета

Автоспорт
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Финансы команд сократятся

Формула-1 сделала окончательное предложение командам по сокращению бюджета
Новина українською

Руководство Формулы-1 выдвинуло финальное предложение командам чемпионата по сокращению бюджета, сообщает BBC.

Согласно плану в 2021 году бюджет будет лимитирован суммой в размере $ 145 млн, в 2022 году сумму ограничат до $ 140 млн, а с 2023 по 2025 год командам будет позволено тратить $ 135 млн.

В ближайшие дни участники чемпионата изучат это предложение, а затем перейдут к голосованию. Кроме того, боссы чемпионата предлагают плавно перейти к системе, по которой худшим командам будет позволено проводить большее развитие аэродинамики, в то время как у сильнейших команд сократятся возможности по работе в этой сфере.

У клиентских команд, приобретающих элементы аэродинамики, будут уменьшать лимит на сумму, которую бы они потратили на разработку собственных деталей.

Отметим, что ранее в "Феррари" выступали против существенного уменьшения лимита на бюджет.

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В статье: формула-1
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