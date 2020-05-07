В Монце примут две гонки Формулы-1

На автодроме в Монце планируют провести сразу две гонки, сообщает Corriere della Sera. Обе гонки, как предполагается, пройдут при пустых трибунах.

Ранее желание провести сразу две гонки Формулы-1 выразили промоутеры автодромов в Австрии, Великобритании и Венгрии. Таким образом, если сразу четыре Гран-при готовы провести по две гонки, то минимальные обязательства Liberty Media перед ФИА будут выполнены — для присвоения сезону статуса чемпионата мира и определения обладателя титула сезон должен включать в себя по меньшей мере восемь гонок. Однако, как сообщалось ранее, для выполнения обязательств перед обладателями прав на телетрансляции FOM необходимо провести по меньшей мере 15 гонок в сезоне.

Первым этапом чемпионата должен стать этап в Австрии. Гонка состоится 5 июля.