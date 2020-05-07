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MotoGP планирует начать сезон 19 июля

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Первой состоится гонка в Хересе

MotoGP планирует начать сезон 19 июля
Новина українською

Региональное правительство Андалусии, городской совет Херес-де-ла-Фронтера и Dorna Sports достигли договорённости сделать предложение правительству Испании о проведении двух этапов MotoGP на трассе в Хересе, сообщает официальный сайт MotoGP. В случае одобрения федерального правительства страны сезон MotoGNP стартует 19 июля гонкой на трассе в Хересе. 26 июля на этом же автодроме должен пройти второй этап чемпионата.

Ранее сообщалось, что по плану владельцев серии MotoGP две гонки также может принять трасса в Барселоне. пока неизвестно, в какие даты состоятся эти два этапа. 9 августа по календарю MotoGP должна состояться гонка в Чехии, а 16 августа — в Австрии. По словам руководства MotoGP, перенос этих гонок пока не планируется.

По информации СМИ, MotoGP планирует провести в сезоне-2020 13-15 гонок, из которых 10 или 11 пройдут на территории Европы.

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В статье: motogp
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