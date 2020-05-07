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В Формуле-1 существенно упали доходы

Автоспорт
(1 голосов)

Бюджет сократился на 93%

В Формуле-1 существенно упали доходы
Новина українською

Пандемия коронавируса оказала крайне отрицательное влияние на доходность Формулы-1, сообщает The Race.

По сравнению с показателями первых месяцев 2019 года доходы чемпионата упали на 84%. Так, в 2019-м к этому моменту доходная часть бюджета Формулы-1 составила $ 246 млн, в этом году — $ 39 млн. Доход по отчислениям от спонсоров снизился с $ 198 млн до $ 13 млн, что составляет 93%. Таким образом, прочие доходы в 2020 году принесли $ 29 млн.

Руководство чемпионата по-прежнему надеется на рост доходов на протяжении оставшейся части года. Ожидается, что сезон может начаться 5 июля в Австрии. В целом боссы Формулы-1 рассчитывают на проведение 15–18 этапов.

Напомним, старт сезона отложен из-за пандемии.

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В статье: формула-1
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