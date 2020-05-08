Сезон 2021 в Формуле-1 может начаться без подписанного Договора согласия

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что сезон-2021 в Формуле-1 начнётся, даже если владельцы команд не успеют договориться и подписать новый Договор согласия.

"Мы подошли к финальным стадиям обсуждений по новому Договору согласия, когда началась вся эта ситуация с коронавирусом. Из-за неё мы не могли думать ни о чём другом. Мы решили отложить прения и сконцентрироваться на проблемах 2020 года. Как только всё будет улажено с календарём этого сезона и мы окончательно договоримся с командами об условиях нового технического регламента, то сразу вернёмся к Договору согласия.

Отмечу, что даже если мы не успеем договориться, то сможем просто сказать, что у нас есть действующий регламент, действующая структура. Можно поставить команды перед фактом — если они хотят выступать в гонках, то условия будут вот такими. Заранее оговорённые правила обеспечат стабильность в долгосрочной перспективе", – приводит слова Кэри The Race.