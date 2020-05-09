Льюис Хэмилтон: Гонки - это гонки, и я очень по ним скучаю, я в ожидании

Лучший пилот мира сезона 2019/2020, подопечный "Мерседес" Льюис Хэмилтон поделился мыслями по поводу гонок без зрителей и рассказал, чего ожидает от нормального старта сезона. Его слова цитирует You-Tube канал команды:

"Такие автодромы, как "Сильверстоун" или "Монца" будут казаться очень пустыми без зрителей. Однако меня радует, когда я получаю сообщение от болельщиков со всего мира - они скучают по гонкам, и это показывает, какую роль спорт играет в жизни людей. Не знаю, будет ли интересно зрителям наблюдать за такими гонками по телевизору, но это лучше, чем ничего. Для нас же это будет в каком-то смысле хуже, чем тесты. В феврале в Барселоне не так много болельщиков на трибунах, но они все же есть.

Но гонки - это гонки, и я очень по ним скучаю, я в предвкушении. Такие периоды заставляют еще больше ценить то, что ты любишь, и дают больше энергии и вдохновения для того, чтобы продолжать работать вместе с нашей большой командой", - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказывала о своем распорядке дня.