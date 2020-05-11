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Гонщик Уильямса выиграл виртуальный Гран-при Испании

Автоспорт
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Джорджу Расселлу не было равных в Каталонии.

Гонщик Уильямса выиграл виртуальный Гран-при Испании
Новина українською

Первую заявку на победу Расселл сделал в квалификации, опередив Эстебана Гутьерреса, Шарля Леклера и Александера Элбона.

На старте гонки пилот Уильямса отдал лидерство Леклеру, однако Расселл за счет тактики раннего пит-стопа вновь оказался впереди монегаска из Феррари.

Концовка гонки выдалась драматичной – Леклер был очень близок к победе, но 3-секундный штраф за несоблюдение границ трассы стоил Шарлю первого места. Расселл стал первым, несмотря на то, что и его оштрафовали на 3 секунды.

Компанию Расселлу и Леклеру на подиуме виртуального Гран-при Испании составил Гутьеррес. Также в гонке выступили два футболиста – вратарь Реала Тибо Куртуа занял 12-е место, а нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро стал 14-м.

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