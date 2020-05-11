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Гонщик Уильямса выиграл виртуальный Гран-при Испании
Джорджу Расселлу не было равных в Каталонии.
Первую заявку на победу Расселл сделал в квалификации, опередив Эстебана Гутьерреса, Шарля Леклера и Александера Элбона.
На старте гонки пилот Уильямса отдал лидерство Леклеру, однако Расселл за счет тактики раннего пит-стопа вновь оказался впереди монегаска из Феррари.
Концовка гонки выдалась драматичной – Леклер был очень близок к победе, но 3-секундный штраф за несоблюдение границ трассы стоил Шарлю первого места. Расселл стал первым, несмотря на то, что и его оштрафовали на 3 секунды.
Компанию Расселлу и Леклеру на подиуме виртуального Гран-при Испании составил Гутьеррес. Также в гонке выступили два футболиста – вратарь Реала Тибо Куртуа занял 12-е место, а нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро стал 14-м.
Bish Bash Bosh ????— George Russell (@GeorgeRussell63) May 10, 2020
YEEEES P1! ????pic.twitter.com/Uvx0HzhXp3