Гонщик Уильямса выиграл виртуальный Гран-при Испании

Первую заявку на победу Расселл сделал в квалификации, опередив Эстебана Гутьерреса, Шарля Леклера и Александера Элбона.

На старте гонки пилот Уильямса отдал лидерство Леклеру, однако Расселл за счет тактики раннего пит-стопа вновь оказался впереди монегаска из Феррари.

Концовка гонки выдалась драматичной – Леклер был очень близок к победе, но 3-секундный штраф за несоблюдение границ трассы стоил Шарлю первого места. Расселл стал первым, несмотря на то, что и его оштрафовали на 3 секунды.

Компанию Расселлу и Леклеру на подиуме виртуального Гран-при Испании составил Гутьеррес. Также в гонке выступили два футболиста – вратарь Реала Тибо Куртуа занял 12-е место, а нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро стал 14-м.