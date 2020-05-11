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Серхио Агуэро прокомментировал дебют в виртуальной Формуле-1

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Футболист финишировал на 14-й позиции

Серхио Агуэро прокомментировал дебют в виртуальной Формуле-1
Новина українською

Футболист "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал своё дебютное выступление в виртуальных гонках Формулы-1. Он выступил на виртуальном Гран-при Испании в составе команды "Ред Булл" и финишировал в гонке на 14-й позиции.

"Мне действительно очень хотелось улучшить свою позицию сегодня и бросить вызов пилотам в первых рядах, но гонка выдалась очень сложной. Поздравляю Джорджа Расселла с великолепной победой.

Мне понравилась сегодняшняя гонка, это был потрясающий опыт и я хотел бы вернуться и сделать это снова. Большое спасибо команде, Формуле-1, моему товарищу по команде Александеру Албону и моему тренеру Нестору Гарсии за их помощь на этой неделе", — приводит слова Серхио Агуэро пресс-служба "Ред Булл".

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В статье: Серхио Агуэро
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