  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон может уйти на один сезон из Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон может уйти на один сезон из Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот хочет сделать паузу

Хэмилтон может уйти на один сезон из Формулы-1
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что раздумывал над возможностью уйти из Формулы-1 на один сезон.

"По своей природе я очень тихий человек. Мне нравится проводить время наедине с собой. Думаю, это очень важно для каждого. Я трудоголик и, когда нахожу свой ритм, постоянно занимаюсь то одним, то другим для поддержания сбалансированного состояния.

В последние пять лет были времена, когда я думал, что для моего тела и разума будет полезно сделать годичный перерыв. Но это было бы слишком сложно – отойти от дел. Не думаю, что для спортсмена, который находится в расцвете сил, хоть раз бы это пошло на пользу.

Технологии развиваются стремительно, нужно следить за модернизацией болидов, поэтому год отдыха – не вариант. Сейчас у нас всех есть возможность сделать паузу, которой я наслаждаюсь. Чувствую себя свежее и бодрее, чем когда-либо. В это время можно поработать над своими слабыми сторонами, набраться сил", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...