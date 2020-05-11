Хэмилтон может уйти на один сезон из Формулы-1

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что раздумывал над возможностью уйти из Формулы-1 на один сезон.

"По своей природе я очень тихий человек. Мне нравится проводить время наедине с собой. Думаю, это очень важно для каждого. Я трудоголик и, когда нахожу свой ритм, постоянно занимаюсь то одним, то другим для поддержания сбалансированного состояния.

В последние пять лет были времена, когда я думал, что для моего тела и разума будет полезно сделать годичный перерыв. Но это было бы слишком сложно – отойти от дел. Не думаю, что для спортсмена, который находится в расцвете сил, хоть раз бы это пошло на пользу.

Технологии развиваются стремительно, нужно следить за модернизацией болидов, поэтому год отдыха – не вариант. Сейчас у нас всех есть возможность сделать паузу, которой я наслаждаюсь. Чувствую себя свежее и бодрее, чем когда-либо. В это время можно поработать над своими слабыми сторонами, набраться сил", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.