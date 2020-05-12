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Феттель в конце года уйдет из Феррари

Автоспорт
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У Скудерии будет новый боевой пилот.

Феттель в конце года уйдет из Феррари
Новина українською

Трехкратный чемпион мира Себастьян Феттель отверг предложение Феррари о продлении контракта на 2021 год, сообщает Bild. По окончании сезона-2020 немец уйдет из команды.

Итальянцы предлагали Феттелю годичное соглашение с существенным понижением зарплаты – 12 миллионов евро против 40 миллионов по текущему соглашению.

Зарубежные СМИ считают, что после ухода Феттеля в Феррари постараются заполучить испанца Карлоса Сайнса, а единоличным лидером команды станет Шарль Леклер.

Себастьян Феттель с момента перехода в Феррари в 2015 году дважды стал вице-чемпионом мира и выиграл 14 гонок.

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В статье: формула-1 Феррари Себастьян Феттель
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