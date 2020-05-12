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В Феррари официально подтвердили уход Феттеля

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Немец в конце года попрощается с командой.

В Феррари официально подтвердили уход Феттеля
Новина українською

В Феррари на официальном уровне объявили, что команда совместно с Себастьяном Феттелем решила не продлевать действующий контракт, срок которого истекает по окончании сезона-2020.

"Мы с командой поняли, что у нас больше нет общего желания оставаться вместе. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении. Хочу поблагодарить всю семью Феррари за поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет", - говорит Феттель.

За пять сезонов в Феррари Себастьян Феттель дважды стал вице-чемпионом мира, выиграл 14 гонок и 54 раза поднимался на подиум.

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В статье: формула-1 Феррари Себастьян Феттель
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