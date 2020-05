В Феррари официально подтвердили уход Феттеля

В Феррари на официальном уровне объявили, что команда совместно с Себастьяном Феттелем решила не продлевать действующий контракт, срок которого истекает по окончании сезона-2020.

"Мы с командой поняли, что у нас больше нет общего желания оставаться вместе. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении. Хочу поблагодарить всю семью Феррари за поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет", - говорит Феттель.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8