Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испанец Сайнс перейдет в Феррари
Но информация пока неофициальная.
Пилот Макларена Карлос Сайнс-младший с 2021 года станет напарником Шарля Леклера в Феррари, сообщает Corriere della Sera.
Скудерия в ближайшее время официально подтвердит договоренность с Сайнсом. Предполагается, что контракт испанца будет рассчитан на 10 миллионов евро.
Сайнс выступает в Формуле-1 с 2015 года, а на новый уровень потенциальный новичок Феррари вышел в прошлом сезоне. Карлос занял шестое место в личном зачете, а на Гран-при Бразилии впервые финишировал на подиуме.
В Феррари Карлос Сайнс заменит Себастьяна Феттеля. Сегодня стало известно, что трехкратный чемпион Формулы-1 покинет итальянскую конюшню по окончании сезона-2020.