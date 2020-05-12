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Испанец Сайнс перейдет в Феррари

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Но информация пока неофициальная.

Испанец Сайнс перейдет в Феррари
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Пилот Макларена Карлос Сайнс-младший с 2021 года станет напарником Шарля Леклера в Феррари, сообщает Corriere della Sera.

Скудерия в ближайшее время официально подтвердит договоренность с Сайнсом. Предполагается, что контракт испанца будет рассчитан на 10 миллионов евро.

Сайнс выступает в Формуле-1 с 2015 года, а на новый уровень потенциальный новичок Феррари вышел в прошлом сезоне. Карлос занял шестое место в личном зачете, а на Гран-при Бразилии впервые финишировал на подиуме.

В Феррари Карлос Сайнс заменит Себастьяна Феттеля. Сегодня стало известно, что трехкратный чемпион Формулы-1 покинет итальянскую конюшню по окончании сезона-2020.

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В статье: формула-1 Феррари Карлос Сайнс
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