Эксперт: Феттель не уйдет из Формулы-1

Накануне Феррари анонсировала расставание с Себастьяном Феттелем по окончании сезона-2020 года. Стороны не договорились о продлении контракта.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что четырехкратный чемпион мира найдет себе новую команду.

"Он ведет переговоры по меньшей мере с одной командой, поэтому речь не идет об уходе из Формулы-1.

Ставлю на то, что Сайнс перейдет в Феррари, а Феттель или Алонсо – в Рено.

Впрочем, есть шанс, что Себастьян покинет Формулу-1. Я буду скучать по нему, если это произойдет", - написал Брандл в Твиттере.

Себастьян Феттель потерял доверие Феррари после сезона 2019 года, в котором выиграл только одну гонку и впервые с 2014 года не попал в топ-4 общего зачета Формулы-1.