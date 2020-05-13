Феттель подпишет контракт с Маклареном

Пилот Феррари Себастьян Феттель, который по окончании сезона-2020 станет свободным агентом, в ближайшее время подпишет контракт с Маклареном.

Как сообщает F1-Insider, стороны договорились о годичном соглашении с опцией продления еще на несколько сезонов. Финансовые детали сделки не раскрываются.

В Макларене Феттель заменит испанца Карлоса Сайнса-младшего, который с нового сезона продолжит карьеру в Феррари.

Для Себастьяна Феттеля прошлый сезон стал одним из самых невыразительных в карьере. Немец с одной победой стал пятым в общем зачете, проиграв дебютанту Феррари Шарлю Леклеру.