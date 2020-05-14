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Феттеля не будет в Макларене, он может уйти из Формулы-1

Автоспорт
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Карьера четырехкратного чемпиона мира под угрозой.

Феттеля не будет в Макларене, он может уйти из Формулы-1
Новина українською

На этой неделе стало известно, что Себастьян Феттель по окончании сезона-2020 покинет Феррари.

Накануне издание F1-Insider анонсировало переход немца в Макларен, однако теперь Auto Bild сообщает, что Феттель отверг предложение Зака Брауна, поскольку британской команде понадобится еще три года, чтобы сконструировать конкурентноспособный болид.

Последним доступным вариантом продолжения карьеры для Феттеля считается Мерседес. Действующий обладатель Кубка конструкторов еще не продлил контракты со своими боевыми пилотами – Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

Ожидается, что Макларен вместо Феттеля пригласит гонщика Рено Даниэля Риккардо.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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