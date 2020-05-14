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Риккардо подписал контракт с Маклареном

Автоспорт
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Австралийский гонщик перейдет в команду в 2021 году.

Риккардо подписал контракт с Маклареном
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Макларен на официальном уровне подтвердил подписание с Даниэлем Риккардо многолетнего контракта, детали которого не разглашаются.

В Макларене Риккардо заменит испанца Карлоса Сайнса, который с 2021 года продолжит карьеру в Феррари. Напарником австралийца в новой команде станет Ландо Норрис.

Даниэль Риккардо в составе Ред Булла дважды занимал третье место в общем зачете Формулы-1. В прошлом году 30-летний пилот перешел в Рено – в первом сезона за рулем французского болида Риккардо только 8 раз финишировал в очковой зоне и занял 9-е место в личном зачете.

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В статье: формула-1 Макларен Даниэль Риккардо
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