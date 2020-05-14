Риккардо подписал контракт с Маклареном

Макларен на официальном уровне подтвердил подписание с Даниэлем Риккардо многолетнего контракта, детали которого не разглашаются.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. ????



Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

В Макларене Риккардо заменит испанца Карлоса Сайнса, который с 2021 года продолжит карьеру в Феррари. Напарником австралийца в новой команде станет Ландо Норрис.

Даниэль Риккардо в составе Ред Булла дважды занимал третье место в общем зачете Формулы-1. В прошлом году 30-летний пилот перешел в Рено – в первом сезона за рулем французского болида Риккардо только 8 раз финишировал в очковой зоне и занял 9-е место в личном зачете.